Alle kippen een prik tegen de vogelgriep? ‘Huidige situatie is onhoudbaar’

Abdul wordt gezocht door taliban, maar mag niet naar Nederland: ‘Ons land komt afspraak niet na’

Hij wilde zijn gezin in veiligheid brengen. Omdat Abdul als officier van justitie voor de NAVO werkte, is hun leven in Afghanistan niet veilig. Toen de taliban op het punt stond Kaboel over te nemen, konden ze door een ongelooflijke hoeveelheid pech niet mee op het laatste vliegtuig naar Nederland. Nu wordt de laatste poging gedaan om zijn zoontje en Abdul naar Gouda te halen. Maar Nederland weigert hem nu te helpen.