Alle klimaatactivisten van A12 gehaald, waterkanonnen drie keer ingezet

Het begon voorzichtig met tientallen mensen, maar rond het middaguur stonden enkele honderden klimaatactivisten weer op het stuk snelweg in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De politie vorderde de actievoerders om het wegdek te verlaten. Na meerdere verzoeken om te vertrekken werden de waterkanonnen ingezet. De actievoerders waren niet onder de indruk van de waterwerper en liepen de wagen zelfs tegemoet.



De burgemeester gaf vervolgens toestemming om de mensen, die geen gehoor gaven aan de oproep van de politie, aan te houden. Uiteindelijk heeft de politie tot drie keer toe de waterkanonnen ingezet. De aangehouden activisten zijn per bus afgevoerd naar het ADO-stadion. Vanuit daar mochten de klimaatactivisten weer vertrekken.



Alle klimaatactivisten waren rond 14.00 uur, twee uur nadat het begon, van de weg gehaald. Hoeveel mensen er maandag precies zijn afgevoerd, is vooralsnog onduidelijk. De politie maakt dat later op de dag bekend. Volgens Extinction Rebellion zijn er in totaal 210 mensen aangehouden.