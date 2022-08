Alleen een politiek wonder kan de boel bij elkaar houden

update Vrijwel geen treinver­keer in grootste deel Noord-Hol­land door NS-sta­king, rustig op stations

Op de derde stakingsdag van NS-personeel rijden er vandaag de hele dag vrijwel geen treinen in het grootste deel van Noord-Holland. Reizigers in het hele land moeten rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen, meldt de NS. Ook Schiphol is slecht bereikbaar door de staking.

12:19