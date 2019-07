Alleenstaande moeder (49) doodgestoken in Rotterdam, kleinkinderen in politiebusje opgevangen

Kleinkinderen

Oudere man

De zoektocht naar de dader is in volle gang. Hij wordt omschreven als ‘een man met een getinte huidskleur, dreads en een blauwe pet’. Mogelijk droeg hij een groene bandana. Getuigen zeggen dat de dader een oudere man is. In de woning is het steekwapen gevonden.



Omwonenden in het trappenhuis mochten hun woning voorlopig niet in of uit. De politie spreekt van een ‘incident in de relationele sfeer’, maar het is nog onduidelijk wat de precieze aanleiding voor de steekpartij is geweest. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Zo is er een 3D-scan van het trappenhuis en de directe omgeving gemaakt.



