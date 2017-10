Weet Albert Heijn wat 'Netflix & Chill' betekent?

In de nieuwe Allerhande staan diverse ideeën voor lekkere hapjes tijdens een 'Netflix & Chill'-avond. Een lezer vroeg zich af of de tekstschrijver van Albert Heijn wel weet wat dat betekent.

Waar met 'Netflix & Chill' aanvankelijk nog een rustig avondje netflixen bedoeld werd, kreeg deze uitroep namelijk al snel een andere connotatie. Zoals omschreven in Urban Dictionary, is het ook wel een code om iemand uit te nodigen voor een avondje 'seks of andere seksueel getinte activiteiten'.

De verwijzing is daarom misschien niet per se gepast voor een stukje tekst in Allerhande. Op Facebook uitte Estrella Wessels dan ook haar verbazing hierover: ,,Ik vroeg me af of er iemand op jullie tekstschrijversafdeling op de hoogte is wat de uitdrukking 'Netflix & Chill' betekent?".

Haar bericht kreeg zo'n 17.000 likes. Veel Facebookgebruikers kunnen de humor er wel van in zien. Een aantal mensen benadrukt dat de hapjes ook best geschikt zijn voor een 'Netflix & Chill'-avond, zoals deze tegenwoordig bedoeld wordt.