Alles is sport

Je hoeft er echt niet meer voor naar de sportschool. Sterker nog: je hoeft niet eens meer je sportkleren aan te trekken. En een half uur per dag, dat is ook achterhaald. Als je tweeënhalf uur per week iets doet, is het goed. En dat ‘iets’ kan ook gewoon tuinieren zijn, of traplopen. Als je hartslag maar omhoog gaat. En als je daarbij ook nog je spieren traint, is dat helemaal mooi meegenomen.



Hang de vlag maar uit, lieve mensen: je mag tegenwoordig ‘met zware boodschappen van de supermarkt naar huis lopen’ ook als sportactiviteit tellen, net als ‘een driftig kind uit een ballenbak sleuren’ en ‘de geraniums verpotten’. Mag allemaal van de Gezondheidsraad, die in opdracht van demissionair minister Schippers de bestaande normen heeft geëvalueerd, en die erachter kwamen dat een inspanning ook telt wanneer je iets korter dan tien minuten volhoudt. In de oude regels moest de activiteit nog wel minstens tien minuten duren.