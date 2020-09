Alles kan online, maar leven met de handrem erop gaat op den duur pijn doen

‘En Pierre, wat hebben ze allemaal niet?’ Dat scandeert Pierre van Ostade in mijn hoofd wanneer ik een livestream doe, of bekijk (voor de jongere generaties: check YouTube op Berend Boudewijn en Willem Ruis, Pierre van Ostade als spreekstalmeester bij het onthullen van de dozen gevuld met een potpourri aan prijzen). Livestreamen is het Nieuwe Normaal. Deden we in het Oude Normaal ons best iedereen en vooral de jeugd achter het scherm vandaan te krijgen, nu is het zaak je hele leven online te leven.