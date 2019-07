Alles, maar dan ook echt álles wat je wil weten over Willem Holleeder

Media Markt overladen met honderden negatieve reacties: 'Het is een puinhoop bij jullie’

20:03 De klantenservice van Media Markt heeft de afgelopen dagen een karrenvracht negatieve reacties over zich heen gekregen. Klanten klagen steen en been over de slechte bezorging en de gebrekkige manier van communiceren. Volgens Media Markt is een technische storing in het logistieke proces de boosdoener, maar ook de explosieve vraag naar ventilatoren en airco’s speelt een rol in de huidige bezorgchaos. Wat daar precies is misgegaan, laat het bedrijf in het midden.