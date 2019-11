Joa Korf uit Borne is eigenaar van twee feestwinkels (Carnavalsland) in het oosten van het land. De afgelopen periode stond zo'n beetje alles in zijn bedrijf in het teken van het griezelfeest. ,,In de Randstad (zie kaart) is Halloween al behoorlijk groot, maar hier in het oosten zijn we met een flinke inhaalslag bezig. Dit jaar is het drukker dan ooit. Alles waar bloed op zit, vliegt als zoete broodjes over de toonbank en ook de online bestellingen gaan door het dak. Je ziet het aanbod elk jaar groter worden. De verkleedspullen worden ook steeds realistischer. Dat komt vooral door de make-up en maskers die er professioneler uitzien. Wij verkopen bijvoorbeeld handgeschilderde dodenmaskers uit Mexico, waar op 1 en 2 november het wereldberoemde Día de Muertos wordt gehouden. Dat ziet er toch net wat echter uit dan een plastic maskertje uit China. Je merkt dat mensen graag griezelen.’’