Alles zeggen wat je denkt? Liever niet

De steun voor de vrijheid van meningsuiting daalde in de afgelopen 25 jaar met 15 procent. Begin jaren ’90 vond nog 81 procent van de Nederlanders dat iedereen vrij moest zijn om in het openbaar te zeggen wat hij wil, nu is dat 66 procent.

Quote Het is gemakkelijker geworden om anderen te beschadigen met nepnieuws, beschuldigingen of dreigementen als ‘ik weet je te vinden’. Rob Bijl, SCP-onderzoeker Volgens onderzoeker Rob Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de afname te maken met de opkomst van sociale media. ,,Als je vroeger je mening wilde verkondigingen, stuurde je een keurige ingezonden brief naar de krant. Door de komst van Twitter en Facebook kan iedereen zonder filter van alles online zetten. Het is gemakkelijker geworden om anderen te beschadigen met nepnieuws, beschuldigingen of dreigementen als ‘ik weet je te vinden’. Tegenover die verruwing van de media zijn we terughoudender geworden. Je hoeft niet alles te zeggen, vinden we.”

Begin jaren ’90 was vrijheid van meningsuiting vooral een links thema. Bijl: ,,Dat was de tijd van ontzuiling. Er werd gemorreld aan de mening van autoriteiten. Je eigen mening publiek verkondigen was een groot goed.” Vanaf 2008 werd dit ook steeds meer een thema van rechts georiënteerde inwoners. De discussie over de vrijheid van meningsuiting wordt steeds vaker gevoerd wanneer het gaat over de multiculturele samenleving.

De sociale staat van Nederland verschijnt één keer in de twee jaar. Voor het eerst blikt het planbureau terug op de afgelopen 25 jaar. Ons land heeft er in een kwart eeuw 2 miljoen mensen bij gekregen. Ook verdubbelde het aantal inwoners met een migratie-achtergrond van 1,1 miljoen naar 2,1 miljoen. Opvallend is dat het aantal huishoudens sterker steeg dan het aantal personen, naar 7,7 miljoen huishoudens in 2015 (26 procent meer dan in 1990). Deze stijging komt vooral door het toegenomen aantal echtscheidingen en het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Gelukkiger

Nederland is voller, grijzer en diverser sinds 1990. Ons land is veranderd, maar de grote meerderheid is ronduit tevreden. Zo’n 85 procent vindt dat het eigen gezin in welvaart leeft, en is meer dan 80 procent er trots op om Nederlander te zijn. Gemiddeld geven we ons leven een 7,8. ,,We zijn gelukkiger geworden, leven 4,5 jaar langer, zijn hoger opgeleid en hebben meer te besteden. De criminaliteit is bovendien afgenomen. Objectief gezien is er dus veel vooruitgang in 25 jaar,” somt onderzoeker Rob Bijl op.

Maar het is niet alleen een goed-nieuws-show, waarschuwt hij. Zo’n vijf procent van de bevolking - 500 tot 700 duizend Nederlanders - blijft sterk achter en geeft het leven een mager zesje. ,,Het gaat om mensen met een stapeling van problemen: ze zijn vaak laag opgeleid, hebben geen of flexibel werk, kampen met gezondheidsproblemen en zijn het vertrouwen in de politiek verloren. Deze mensen hebben het gevoel dat ze geen regie hebben over hun eigen leven en ziet geen kans om vooruit te komen in het leven.”