Almelose kruisboogschutter hoort 22 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor onder meer dubbele moord

Het OM houdt hem verantwoordelijk voor het doodsteken van twee ‘volkomen onschuldige’ vrouwen in zijn flat. Daarna zou hij vanaf zijn eigen balkon met een kruisboog hebben geschoten op agenten en een verpleegkundige. Volgens het OM heeft K. de opzet gehad om te schieten op de politie en op de hulpverleners die op de melding waren afgekomen. ,,De kruisboog is een dodelijk wapen en dat betekent dat ook hier de opzet op de dood te bewijzen valt”, zegt de officier van justitie.

Het OM zegt dat het feit dat K. psychotisch was en verminderd ontoerekeningsvatbaar, niet de opzet in de weg hoeft te staan. ,,K. was gefascineerd door geweld en welk geweld hij wilde gaan gebruiken. Geweld is goed. Bloed moet. Hij stuurt berichten over het afhakken van hoofden.”