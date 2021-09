Almelose Sandra (56) die dood aangetroffen werd bij ziekenhuis lijkt slachtoffer van vaccinatieruzie

Ze was ervan overtuigd dat gevaccineerden een ‘gevaarlijke straling’ verspreiden en vermeed contact met gevaccineerden. En haar vriend Floris wilde juist weer in de hardrockband Beast of Maiden met wel ingeënte muzikanten gaan spelen, waar hij eerst was uitgestapt. Hij zou zelfs alweer met de band hebben gerepeteerd, terwijl zijn vriendin daar niet van wist. Afgelopen dinsdagavond vertelde hij zijn vader dat hij zijn vriendin erover ging inlichten. De volgende ochtend meldde Floris van V. in het ziekenhuis ZGT met de mededeling dat het stoffelijk overschot van zijn vriendin in de auto op het parkeerterrein lag.