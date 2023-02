Als agenten op John S. bij zorgboerderij aflopen, grijpt hij z’n pistool: ‘Klaar om te schieten’

Agressie tegen NS-personeel neemt toe, topman wil meer ruimte voor aanpak

Personeel van de Nederlandse Spoorwegen kreeg het afgelopen jaar vaker te maken met agressie. Het vervoerbedrijf meldt 965 incidenten op stations, in winkels en in treinen, vooral nadat mensen werden gewezen op de huisregels of bij het controleren van het vervoerbewijs. Daarbij werden medewerkers bedreigd (349), bespuugd (181) en kregen ze te maken met lichamelijk geweld (256). In 2021 ging het om 744 incidenten. Onacceptabel, vindt president-directeur Wouter Koolmees de toename. ,,Ik roep dan ook iedereen op: laat mijn collega’s met rust.”