Als de ziekenhuizen echt vol liggen, gaat de ‘crisisfase’ in en kan niet iedereen geholpen worden

Buurtge­noot sprak met lid van getroffen familie na drama in Et­ten-Leur: ‘Ze zijn allemaal dood, zei hij’

6:14 Het is zondagmiddag bijna onwezenlijk stil in de Dasseburcht in Etten-Leur. De dag na het familiedrama dat zich daar zaterdag afspeelde, klappert in de ijzige wind het zwarte zeil van de schermen rond huisnummer 13. Iemand heeft er een groot hart aan vastgeknoopt. ,,Waarom?”, staat er.