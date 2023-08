Als het Bontenbal niet lukt om het CDA een machtsfactor te laten worden, is de partij politiek bankroet

Exclusief Beppie lag 10 jaar dood in woning, nu spreekt haar dochter voor het eerst: ‘Ze was een lieve vrouw’

Beppie de Bruin lag tien jaar dood in haar woning in Rotterdam. Haar stoffelijk overschot werd in 2013 bij toeval gevonden. Dochter Evelyne* blikt eenmalig terug op die hectische periode, waarin ze werd opgejaagd door de pers en de gemeente het falen van instanties in de doofpot wilde stoppen. ,,Ik zou een slechte dochter zijn.’’