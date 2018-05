Tringggg. Voor de deur staan een vriendje van Khudida’s jongste zoon om hem op te halen voor voetbaltraining. Tringgg. Voor de deur staat Khudida’s enige dochter, die uit school komt. Tringgg. Voor de deur staat Khudida’s jongste zoon, die vergeten was dat hij tien minuten geleden opgehaald zou worden voor voetbaltraining. Khudida Othman zelf zucht, lacht, en gaat weer op de bank zitten. ,,Zoveel kinderen, echt de hele middag gaat de bel.”

En dan wonen er nu al twee kinderen minder bij Khudida en zijn vrouw Farha, een echtpaar uit het Koerdische deel van Syrië, dan vorig jaar. Twee volwassen zoons wonen inmiddels op zichzelf, de vijf andere kinderen wonen nog thuis: een portiekflat in Wageningen. ,,We hebben nu wel iets meer ruimte.”

Khudida Othman vluchtte in 2013 voor de oorlog in Syrië, in 2014 kreeg hij hier een verblijfsvergunning, weer een jaar later konden ook zijn vrouw en kinderen overkomen. Deze krant schreef de afgelopen jaren al een paar keer over het gezin: over Khudida’s blijdschap toen ook zijn volwassen, maar gehandicapte zoon naar Nederland mocht komen, over de worstelingen van het echtpaar met de Nederlandse taal.

Goed, maar ook lastig

Een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat veel Syriërs het leven in Nederland goed vinden, maar ook lastig en soms vol stress. Dat kan Khudida beamen. Hij is nog steeds blij dat hij hier is, erg blij. Het is rustig in Wageningen, geen oorlog vooral. ,,Al mijn kinderen gaan naar school. Dat is goed. Ze spreken Nederlands, willen verder leren en daarna een baan zoeken. Dat is waarom ik hier ben en wil blijven: de toekomst van mijn kinderen. Ik ben vader: als het goed gaat met mijn kinderen, gaat het goed met mij.”

Een dorpje met kippen

Daarnaast is er de stress. Over al die documenten en brieven in moeilijk Nederlands. Over inburgeren. ,,Ik moet vijf examens halen, voor drie ben ik geslaagd. Maar voor de spreek- en schrijftoets ben ik al vier keer gezakt. Nederlands is zo moeilijk. Ik hoop dat ik uitstel krijg.”Het leven van Khudida is dan ook nogal anders dan het in de Syrische provincie AL-Hasakah was. Daar had de familie een klein boerderijtje en handelde hij in vee. Hier wonen ze in een flat. ,,Ik ben heel blij dat we hier een huis hebben, maar ik mis het wel om in een dorp te wonen, waar de kippen en koeien rond je huis lopen.”

Daarom doet hij wekelijks vrijwilligerswerk op een boerderij in de buurt: de kippen eten geven, beetje in de aarde werken. Dat is wat hij goed kan. Betaald werk? Lastig. ,,Dat wil ik wel, maar ik heb veel last van mijn rug en kan geen hele dagen werken.”