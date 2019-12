Als ik de Top 2000 hoor denk ik: wat een wonderlijk volk zijn we toch

Elk jaar is de Top 2000 weer een dankbaar onderwerp voor eindeloos gezever over andermans muzieksmaak. Het ene jaar wordt aangekaart dat er te weinig op vrouwelijke artiesten wordt gestemd. Het andere jaar wordt er maar weer eens heibel gemaakt omdat Radio 2 veel te weinig vrouwelijke dj’s heeft. Ook wordt elk jaar weer geconcludeerd dat het echt een wittemannenlijst is, vol met witte mannen die wittemannenmuziek maken. En tegelijkertijd worden andere mensen helemaal woest wanneer Ni***s in Paris van Kanye West en Jay-Z in de lijst staat, en Can’t Help Falling in Love van UB40 niet.