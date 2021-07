Als ik een CDA-stemmende boer was, zou ik nu ook mijn trekker van stal halen

Man krijgt zes maanden cel voor bedreigen Van Dissel

5 juli De 34-jarige Dennis B. uit Enschede moet zes maanden de cel in voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel en van burgemeester Christiaan van der Kamp (Bodegraven-Reeuwijk). De helft van de straf is voorwaardelijk, kreeg de man vanmiddag te horen van de politierechter in Den Haag.