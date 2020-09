‘Als ik zeg dat mijn moeder gewoon Truus heet, halen ze opgelucht adem’

Kermisgan­gers zitten op 65 meter hoogte vast in grootste booster ter wereld

20:14 Inzittenden van de attractie Airborne zitten zaterdagavond vast in een gondel op de kermis in Goes. Ze hangen op tientallen meters hoogte in de lucht. Oorzaak is waarschijnlijk een computerstoring. Volgens omstanders staat de attractie al een halfuur stil.