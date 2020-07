Als je moeder seksuoloog is: ‘Toen ik was ontmaagd, belde ik haar meteen’

Britt Waterman (20), eerstejaars Bèta-gamma, uit Diemen: ‘Een clitoris op tafel vind ik normaal’

,,Er staan thuis veel boeken over seks in de kast, er hangt een schilderij van naakte zoenende mensen aan de muur en op onze keukentafel liggen namaakclitorissen uit een 3D-printer. Voor mij is dat doodnormaal. Het kan best zijn dat vrienden die hier voor het eerst komen zich rot schrikken, maar dat weet ik niet.



In Sex Education zegt de moeder van de hoofdpersoon dat haar zoon haar altijd kan benaderen als hij ergens mee zit. Toen ik dat zag, dacht ik: ah, dat is echt precies zoals bij mijn moeder. Seks was bij ons thuis nooit een taboe of ongemakkelijk, maar ze drong het niet aan ons op. Ze zei: als je vragen hebt, be my guest.



Ik heb het altijd normaal gevonden dat mijn moeder seksuoloog is; ik weet niet beter. Ze vertelde soms over een nieuw onderzoek dat ze aan het schrijven was. Ik dacht dan niet: wow, seks! We hadden het gewoon over haar werk.



Als kind woonde ik weleens lezingen van haar bij. Ik leerde daar veel van, dingen die ik niet op school leerde. Bijvoorbeeld dat de clitoris een heel orgaan is in plaats van alleen dat kleine knobbeltje. Ook leerde ze dat bepaalde ideeën over seks niet kloppen, bijvoorbeeld dat mannen áltijd zin hebben.



Door mijn moeder zie ik seks niet alleen als een handeling, maar ook als een ervaring. Ze heeft me geleerd dat ik me over mijn eigen seksualiteit nooit raar hoef te voelen. Dat is toch het fijnste wat je een kind kunt meegeven?’’