‘Als je wacht tot je er klaar voor bent, wacht je de rest van je leven’

Man overleden door ongeluk met tractor bij Expo Assen

0:16 Bij de evenementenhal Expo in Assen is een man onder een tractor terecht gekomen toen die op het naastgelegen parkeerterrein op een trailer werd geladen. Hulp mocht niet meer baten, de man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Over zijn identiteit en hoe het ongeluk kon gebeuren kan de politie nog niets zeggen.