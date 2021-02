Als niet het doel belangrijk is maar de (geestelijke) reis, wat haal ik dan uit deze lockdown?

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 344. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik ben niet zo zweverig en het boek dat ik nu aan het lezen ben, vergt daarom wel wat van me. Toch is het te mooi om weg te leggen. Zo’n typisch lockdownboek, waarvan we er allemaal dit jaar wel een paar hebben gelezen.

Ik wist het niet toen ik eraan begon, maar het blijkt een klassieker onder bergbeklimmers: The Snow Leopard (‘De sneeuwluipaard’), door Peter Matthiessen. Korte samenvatting: Matthiessen sluit zich aan bij de expeditie van een vriend die in de Himalaya op zoek gaat naar een zeldzame blauwe schapensoort en vooral, de mythische sneeuwluipaard. Essentie van het boek: het gaat er natuurlijk niet om of ze de schapen of de luipaard vinden. Het gaat om de reis. Maar ook daarom draait het natuurlijk niet. Het gaat om de reis in de mens, die de reis aflegt.

Zo, u begrijpt: zweverig. Maar niet ergerlijk. Je hoeft alle lagen niet te doorgronden om van het mooie verhaal te genieten. Het is alles bij elkaar een boek met prachtige natuurbeschrijvingen, verhalen over mensen en gebruiken en uitweidingen over Boeddha, zen en hindoeïsme, leerstellingen en dogma’s. Het doet me denken aan zo’n andere klassieker die ik in de jaren 70 las en altijd met me mee ben blijven slepen: Zen en de kunst van het motoronderhoud (Robert M. Pirsig). Als u nog iets zoekt voor de komende weken: lezen!

Mijn persoonlijke haakje voor dit soort boeken? Als niet het doel belangrijk is, maar de reis: wat haal ik dan uit de geestelijke reis die ik tijdens deze lockdown afleg? Daar kom ik niet zo maar uit in een column, hoor. Zou ook niet zen zijn, denk ik.

Toch even heel praktisch: ergens in dit boek zag ik ineens onze situatie verwoord. Matthiessen en zijn metgezel staan aan de vooravond van de oversteek naar de vallei waar ze moeten zijn. Ze kunnen het doel bijna ruiken. Ik citeer: ‘Onder normale omstandigheden waren we er binnen twee weken geweest. Maar er ligt nu hoge sneeuw in de vallei. We hebben geluk als we überhaupt het einde halen.’ Dat is onze positie nu. Het einde van de beproeving is in zicht, maar eerst moeten we nog door de derde golf heen. Wordt het een barre tocht? Zo kijk ik vanavond naar weer een persconferentie van Rutte.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: