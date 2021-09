Als onze bestuurders al in iets uitblinken dan is het verdeeldheid zaaien in de maatschappij

Kroegeige­naar Marga sluit zaak om coronapas: ‘Dictatuur van de bovenste plank’

19:15 De Rotterdamse Marga Versluis gooit na 36 jaar de deuren van haar muziek- en buurtcafé Easy aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West dicht nu het kabinet vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs in de horeca en cultuursector verplicht wil stellen. Ze is niet de enige horecaondernemer die bepaald niet staat te springen om deze nieuwe regel.