Als pa Gerrit zijn zoon zoekt ziet hij de staldeuren openstaan, daar vindt hij de levenloze Roeland (25)

Gewonde en twee vermisten door ongeval met bootje op de Maas in Limburg

Door een ongeval met een bootje met vier opvarenden op de Maas, ter hoogte van het Limburgse Heijen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand gewond geraakt. De brandweer is nog op zoek naar twee andere personen die op het moment van het ongeval waarschijnlijk aan boord waren. De vierde inzittende kwam er zonder verwondingen vanaf.