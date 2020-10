Als Rutte straks wéér zijn koers moet bijstellen, mag hij zich afvragen of zijn politieke kompas niet aan herijking toe is

Tielenaar steekt zichzelf in brand, hulpdien­sten rukken massaal uit

14:52 Op de Haaftenlaan in Tiel heeft een persoon zichzelf waarschijnlijk overgoten met een brandbare vloeistof en in brand gestoken. De brandweer heeft het vuur geblust maar het slachtoffer is er slecht aan toe, laat de politie weten.