Als verwardheid wordt gezaaid, laten we dan niet verbaasd doen als het volk zegt: bekijk het lekker

UPDATE Miljoenen euro's spoorloos bij D-reizen: curator gaat uitzoeken of er stiekem geld is wegge­sluisd

15:50 Tientallen miljoenen euro’s aan vooruitbetaalde vakanties zijn spoorloos bij D-reizen, de reisorganisatie die begin april ten onder ging. Zo is van touroperator TUI zo'n 9 miljoen euro ‘kwijt’. Ook kleinere reisbedrijven zijn de klos. De jacht op het zoekgeraakte geld is in volle gang.