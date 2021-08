Als we bij elke crisis achter de feiten aanlopen, dan is er nóg meer mis met onze bestuurscultuur

Onpeilbaar verdriet na de brute dood van Suzanne (17): ‘Deze leugen zal aan hem vreten’

9:29 Het is de grootste vrees van ouders. Dat je kind omkomt bij een verkeersongeluk. Voor Connie en Stefan Janssen uit Beusichem werd die nachtmerrie in juli vorig jaar een afgrijselijke werkelijkheid. Hun dochter Suzanne werd aangereden en overleed kort na haar 17de verjaardag. Donderdag stonden ze in de rechtbank van Arnhem oog in oog met de man die het ongeval veroorzaakte.