Alsof het een normale zomerdag is op het strand van Noordwijk: ‘Wat moeten we anders doen?’

,,Het werd ons iets te benauwd”, zegt Marieke van der Hulst terwijl ze haar fiets pakt. Samen met haar partner Sandra en hun twee kinderen heeft ze twee uurtjes van het strand in hun woonplaats Noordwijk kunnen genieten. ,,Normaal is het op dit stuk juist wat rustiger”, zegt Marieke (47). ,,In het begin was het nog wel te doen; nu is het vloed en wordt het strand kleiner. Mensen lopen dicht lang je heen, dan zit je niet lekker.” Dan maar naar huis. Sandra (43) haalt haar schouders op: ,,Wij wonen hier misschien wel, maar het strand is van iedereen.” Het was op deze zomerse Hemelvaartsdag al vroeg druk richting de stranden en recreatiegebieden in Nederland. Op verschillende plekken in het land werden toegangswegen afgesloten. In Noordwijk waren alle gemeentelijke parkeerterreinen - die maar voor vijftig procent opengingen - aan het einde van de ochtend al vol. Langs de boulevard was het soms zelfs zoeken naar een plekje voor de fiets. De gemeente Noordwijk riep mensen via Twitter op om thuis te blijven en zo teleurstelling te voorkomen. Later werd nog de weg naar Langevelderslag afgesloten om de grote toeloop aan badgasten tegen te gaan.

Afstand

Op het strand lijkt het deze donderdag wel een normale zomerdag. Alsof het coronavirus niet bestaat. Overal liggen mensen op handdoekjes, strandbedden of achter windschermen. Groepen blijven wel op anderhalve meter van elkaar, maar binnen een gezelschap wordt niet altijd voldoende afstand gehouden. ,,Als we binnen afspreken houden we wel afstand”, zegt Pam (13) uit Noordwijk, die met haar zus en vriendinnen is. ,,Maar met deze drukte is het gewoon lastig. Kijk, bijna alle groepen doen het.” Ze is bijna dagelijks op het strand en ook vandaag kon ze het niet laten om te gaan. ,,Het is mooi weer en Hemelvaart, wat moeten we anders doen?”



Even verderop bij de post van de reddingsbrigade kijkt Wendy Hazenoot uit over het strand. ‘Haar strand’, zegt de postcommandant (33) met een glimlach. Zij en haar collega's zijn verrast door de toeloop. ,,Eigenlijk zou vandaag alleen deze post opengaan, maar vanochtend hebben we opgeschaald en ook de andere twee posten geopend.” Ook zij zegt: als mensen blijven zitten of liggen, lukt het wel om voldoende afstand te houden. ,,Maar bezoekers lopen rond en niet iedereen denkt even goed aan die anderhalve meter. Handhaving en politie is aanwezig, maar het is soms ook lastig om te zien of het om een vriendengroep of huishouden gaat.”