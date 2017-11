Altijd trek dankzij Koken&Eten

Een nieuw culinair onderdeel op de website van deze krant. Maar wat kunnen we precies met Koken&Eten? We vragen Laurianne Spaargaren-Ruhe van Koken & Eten wat ze te bieden heeft.

Wat kan ik vinden op Koken&Eten?

,,In elk geval antwoord op de meest gestelde dagelijkse vraag: wat eten we vandaag? Die levert behoorlijk wat keuze- en kookstress op. Wij zijn er voor jou om die stress bij je weg te nemen en je meer variatie te bieden, dus dat je niet iedere week hetzelfde eet. We komen niet alleen met suggesties voor het avondeten, maar ook met tips en ideeën voor ontbijt, snacks en lunch.’’

En daar heeft iedere thuiskok wat aan?

,,Zeker. Op Koken & Eten vind je zeer toegankelijke recepten waardoor je binnen een half uur iets moois op tafel kunt zetten. Voor de gevorderde hobbychef hebben we een databank met meer dan 5000 recepten van 24Kitchen.

Daarnaast komen we met nieuws over koken en eten, trends en onze praktische en hulpvaardige kookvideo's.

Over wat voor onderwerpen gaan die video’s?

,,Over alledaagse huis-tuin-en-keuken probleempjes die we een knipoog proberen te tackelen. Hoe laat ik een ei schrikken zonder het te verpletteren? Hoe krijg ik een pit uit een avocado? Wat moet ik doen als de kurk half in de fles blijft steken, of mijn kurkentrekker kwijt is? Is er een remedie tegen schiftende mayonaise? Anderen lukt het weer niet om een biefstuk te bakken.’’

Kun je dit allemaal al dan zijn er ook nog video's om meer inspiratie te vinden of gewoon lekker geëntertaind te worden, want entertaining video's die brengen we ook.

Wie zijn de gezichten van Koken&Eten?

Op Koken & Eten zullen talloze chefs hun recepten delen en tips geven zodat we niet langer hoeven te piekeren wat we ’s avonds op tafel zetten. Er is ook ruimte voor entertainment en weetjes over nieuwe trends. Wordt er een knalroze restaurant geopend dan zijn we erbij. En ook onthullen we het geheim over die nieuwe gehaktbal die het beste smaakt bij die de Formule 1 vanavond’’