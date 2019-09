Alwéér grote zorgen om 'urgente vermissing' 14-jarige Emily: 'We zoeken vooral online’

De 14-jarige Emily Meijer uit Grootegast die nu vier dagen van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, is een bekende van de politie. Het Groningse meisje is de afgelopen jaren zeker drie keer eerder van huis en van haar instelling weggelopen. Bij zeker één geval was er sprake van betrokkenheid van een andere jongen, die daarvoor ook werd veroordeeld. Of er nu opnieuw sprake is van onttrekking aan het ouderlijk gezag, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De politie in Groningen neemt de zaak uiterst serieus en spreekt van een ‘urgente vermissing’. Er is een Vermist Kind Alert afgegeven, een melding die veel inwoners van Groningen op hun mobiele telefoon hebben ontvangen. Tot een oplossing heeft het echter nog niet geleid, meldt een woordvoerder vandaag.

Online

,,We zijn nog volop bezig met het onderzoek”, klinkt het. ,,We kijken nu of we ergens losse eindjes aan elkaar kunnen knopen. We zoeken vooral online.” Van een fysieke zoekactie is vooralsnog geen sprake.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat het leven van de vermiste tiener in gevaar is. ,,Het is dus niet zo dat we stukken grond aan het afzoeken zijn. We zijn er wel druk mee bezig en nemen de zaak serieus, ook vanwege de jonge leeftijd van het meisje.”

Misbruikt

De vermissing van de 14-jarige Emily baart veel mensen grote zorgen, blijkt uit een inventarisatie op sociale media. Het meisje is de afgelopen jaren vaker dagen van huis geweest en blijkt gevoelig voor de invloed van anderen. Zo werd ze bijna twee jaar geleden na een zoekactie van een paar dagen in haar ondergoed aangetroffen in een woning in Den Haag.

Dat gebeurde toen in het bijzijn van de destijds 18-jarige Raad Al D. Het meisje zei meteen dat ze door Al D. misbruikt was. Hij leerde haar via internet kennen en had haar persoonlijk opgehaald uit Grootegast, met het openbaar vervoer. De jongeman, een mbo-scholier, werd veroordeeld tot negen maanden cel omdat hij had geprobeerd het meisje over te halen tot seks, ook wel grooming genoemd.

Wéér vermist