Alweer vroeg druk op Schiphol op eerste pinksterdag

Zondag omstreeks 04.15 uur is er een aanhoudende stroom reizigers richting vooral vertrekhal 1 & 2. Ze komen van buiten, maar ook via de roltrappen uit de richting van de parkeergarage. Bij de incheckbalies gaat het ondanks de lange rijen redelijk vlot, daarna komen de reizigers in een lange sliert van mensen richting de douane.

Lange sliert reizigers

De luchthaven werkt inmiddels aan oplossingen voor de problemen. Schiphol presenteerde afgelopen woensdag samen met de vakbonden al een pakket maatregelen om de personeelstekorten tegen te gaan. Sinds vrijdag geldt de regel dat reizigers alleen nog maar de vertrekhal in mogen als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. ‘Entry only 4 hours before your flight. Alleen toegang 4 uur voor je vlucht. Thank you’, staat op veel borden.