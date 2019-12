Amalia 16 jaar! Waarom zien en horen we zo weinig van haar?

Schippers­echt­paar op intensive care door rattengif, nog zeker 13 schepen met zelfde lading

8:51 Een Nederlands schippersechtpaar is woensdag van hun binnenvaartschip De Fox gehaald nadat de twee urenlang in contact waren geweest met een giftige lading. Het blijkt nu om rattengif te gaan. Volgens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wordt een van de schippers in coma gehouden. De lading was afkomstig van een zeeschip.