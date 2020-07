Amateurspeurder dreigt adressen undercovers te publiceren na boerenprotest, politie alert

UPDATEDe oprichter van een populaire Facebook-pagina voor boeren dreigt de woonadressen van enkele undercoveragenten in de openbaarheid te brengen. De bij de politie bekende amateurspeurder Jan Huzen doet dat om een ‘signaal af te geven’ aan de ‘falende overheid’. De politie is op de hoogte van het dreigement en stelt de Facebook-pagina goed in de gaten te blijven houden.

Eerder op de dag deed Huzen al een oproep op zijn populaire Facebookpagina Steungroep Boeren & Burgers (ruim 168.000 leden) om ANPV-bestuurder Hans Schoones telefonisch te confronteren met zijn uitspraken over de undercoveragenten en de boeren. Hij plaatste zijn 06-nummer bij het bericht, wat resulteerde tot intimiderende telefoontjes van ‘verschillende boze boeren’. ,,Een van hen dreigde zelfs mij te komen opzoeken”, laat Schoones weten.

Lees ook Woeste demonstranten openen online klopjacht op undercoveragenten, politiebonden furieus Lees meer

Schoones brak een lans voor de agenten door te zeggen dat zij fantastisch werk verrichten. Hij deed zijn uitspraken na een eerdere oproep op sociale media om de namen van de agenten te achterhalen. De undercovers waren aanwezig bij het boerenprotest in De Bilt. ,,Het gaat maar door, die telefoontjes”, zegt de voorzitter. ,,De ene beller is nog intimiderender en grover dan de ander.” Boeren maken hem voor van alles uit, zegt hij. ,,Cokesnuivende idioot, hoerenloper van het Openbaar Ministerie, vieze vuile NSB’er, landverrader. Ik heb nog geprobeerd een fatsoenlijk gesprek met die mensen aan te knopen, maar het heeft geen zin. Ik druk nu alle telefoontjes maar weg, dat bespaart me een hoop tijd.”

Geen aangifte

Het bericht waarin het 06-nummer van de ANPV-voorzitter is verspreid, staat nog steeds online en heeft honderden likes gekregen. ,,Daar lig ik niet zo wakker van. Deze storm waait vast wel een keer over.” Aangifte gaat Schoones niet doen. ,,Daar schiet ik weinig mee op. De meeste mensen bellen anoniem. En bovendien is het mijn woord tegen dat van hen.”

Op dezelfde Facebookpagina staat nog de eerdere oproep om de adresgegevens van enkele undercoveragenten te publiceren. Van deze agenten circuleren diverse videobeelden en foto’s. ‘De eerste adressen van de undercoveragenten stromen binnen. Wij wachten nog even met de publicatie totdat de lijst compleet is’, schrijft oprichter Jan Huzen.

In een reactie laat Huzen weten voor ‘de volle honderd procent’ achter beide berichten te staan. ,,Die undercoveragenten hebben dit aan zichzelf te danken. En dan neemt zo’n vakbondbestuurder het ook nog voor hen op. Die man snapt er helemaal niets van. Het moet eens afgelopen zijn met die Russische toestanden hier in Nederland.” Huzen zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor eventuele incidenten als de adressen in de openbaarheid komen. ,,Die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, niet bij mij.“

De korpsleiding is op de hoogte van de berichten van Huzen. ,,We houden het in de gaten en kijken wat er verder gebeurt. Gelukkig zijn onze undercoveragenten wel wat gewend. Die weten dat dit erbij hoort”, vertelt een woordvoerder.

Eerder aangehouden

Huzen kwam vorig jaar in de publiciteit nadat hij werd aangehouden voor het starten van een eigen zoektocht naar de vermiste Willeke Dost. Het destijds 15-jarig meisje verdween in 1992 spoorloos. Omdat de zaak nooit is opgehelderd, begon Huzen zelf een onderzoek.

Via Facebook had de man laten weten dat hij met een groep medestanders wilde gaan graven bij de boerderij in het Drentse Koekange, waar het meisje bij een pleeggezin woonde. De politie had Huzen eerder gemaand te stoppen met dit soort oproepen. ,,De maat is nu vol’', zei de politie. Hulp is welkom, maar ,,dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat mensen zich aan de regels moeten houden.“

Kijk hier naar onze video's van de boerenprotesten: