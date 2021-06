Amber Alert voor vermiste kinderen blijft vooralsnog actief

Het waarschuwingssysteem Amber Alert blijft de komende maanden nog in werking. Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, zouden vanaf 22 juli verspreid worden via Burgernet, een systeem van de politie.

Maar onder druk van de Tweede Kamer stelt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus de overgang uit. Grapperhaus geeft de politie en het bedrijf achter Amber Alert tot 1 oktober de tijd om te praten over de ontwikkeling van een ander alarmeringssysteem.

JA21 diende vandaag een motie in die op veel steun in de Kamer kan rekenen. Een meerderheid ziet in het stoppen met een succesvol initiatief zoals Amber Alert op dit moment een risico. AMBER Alert verspreidt zich volgens de Kamer snel, heeft een groot bereik en werkt internationaal. De Tweede Kamer vreest dat de opsporing van vermiste en ontvoerde kinderen moeilijker wordt als de meldingen worden verspreid via Burgernet.

De partijen willen een systeem waarin de voordelen van AMBERT Alert behouden blijven. Daarom is een ‘warme overdracht’ belangrijk, aldus een meerderheid. De Kamer vindt dat de opsporing van vermiste kinderen een publieke taak is, die uiteindelijk door de politie kan worden uitgevoerd.

Protestpetitie

Het contract met Netpresenter, het bedrijf achter AMBER Alert, zou in juli aflopen. Maar het bedrijf verzet zich daartegen en riep het publiek op een protestpetitie te ondertekenen. Toch wilde Grapperhaus het contract niet meer verlengen. De politie zou door de overdracht meer controle krijgen over alle aspecten van de waarschuwingen. Daarnaast is Burgernet volgens hem een stuk goedkoper dan de ongeveer 1 miljoen euro per jaar die AMBER Alert kost.

Grapperhaus geeft de politie en het bedrijf Netpresenter nu de tijd om tot een oplossing te komen. Onder meer VVD en SP vinden dat de opsporing van vermiste kinderen wel een publieke taak is, die uiteindelijk door de politie kan worden uitgevoerd.

Stoppen

Begin april besloot de politie vanaf 22 juli te stoppen met Amber Alert. Dat besluit stuit de Tweede Kamer tegen de borst. ,,Amber Alert is al jaren een succes’’, zegt JA21-Kamerlid Joost Eerdmans. ,,Het heeft een enorm bereik, grote resultaten en werkt internationaal. Er is geen enkele reden om het zo abrupt in de prullenbak te gooien. Het moet nog maar bewezen worden dat het bij Burgernet ook een succes wordt. Dat systeem is toch meer voor de huis-, tuin- en keukenvermissingen.’’

Minister Grapperhaus zei onlangs nog geen reden te zien het besluit terug te draaien. Hij wil dat de politie zelf de controle heeft over alle waarschuwingssystemen. Daarnaast is Burgernet volgens hem veel goedkoper dan Amber Alert. ,,De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen", zei de politie begin april.

Acuut levensgevaar

Netpresenter is blij met de steun van de Kamer. ,,We staan open voor een constructief en positief gesprek met de politie”, zegt directeur en oprichter Frank Hoen. De grote naamsbekendheid is cruciaal voor hulp bij de circa twintig meldingen per jaar over kinderen die in ‘acuut of groot levensgevaar’ zijn, zegt Hoen. Zeker 95 procent van de Nederlanders kent Amber Alert.

,,Het is belangrijk dat het een label heeft en dat duidelijk is dat het niet zomaar gaat om een van de 16.000 kindvermissingen”, aldus Hoen. ,,Duizenden organisaties doen mee en ook de internationale alertering is cruciaal. We hopen dat we slim kunnen samenwerken met Burgernet en elkaar kunnen aanvullen en versterken.’’

Tien vermist-kind-meldingen

Burgernet is een netwerk waarvoor mensen zich kunnen aanmelden waarna zij een spraak- of sms-bericht krijgen als er iets gebeurt in hun omgeving, zoals een inbraak, beroving of vermiste personen. Door een technische aanpassing kan de politie hierop nu ook berichten landelijk versturen, eventueel met beeldmateriaal.

Netpresenter stuurt in overleg met de politie per jaar ongeveer één tot drie AMBER Alerts, als een kind vermoedelijk in een levensbedreigende situatie verkeerde, en acht tot tien vermist-kind-meldingen.