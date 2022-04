Ambtenaar steelt geld (bedoeld voor arme gezinnen) met burgerservicenummers van overleden personen

Belegger slaat z’n slag en familie in nood grijpt mis: ‘Waar kan ik heen met mijn gezin?’

Het veelbesproken huis aan de Keteldiepstraat in Enschede is in handen gevallen van een belegger. Het staat ook direct weer te koop, maar nu voor bijna 30.000 euro meer. Het betekent dat het hurende gezin dat er sinds 2014 woonde, definitief misgrijpt. Ondanks dat zij eerder zelf een koopovereenkomst hadden. Ze moeten met hun 3 kinderen met spoed op zoek naar een andere plek.

2 april