Ambulancemedewerkers bekogeld met appels en aardappels in Veenendaal

De politie zoekt naar getuigen. ,,Dit is ‘schandalig gedrag, dat gaat alle perken te buiten’’, zegt wijkagent Henk Heijting. ,,De ambulance moest daar zijn voor een hulpverlening. Op het moment dat het personeel uitstapt, worden ze bekogeld. Gelukkig zijn ze niet gewond geraakt.’’



Het ambulancepersoneel heeft het voorval gemeld via hun eigen meldkamer. Heijting: ,,Die zit naast die van ons, dus we waren snel op de hoogte. We zijn gaan kijken, maar er was niemand meer. Die jongens blijven natuurlijk niet staan als wij er aan komen.’’



‘Aardappel geeft niet mee’

Heijting verbaast zich over het gedrag van de daders. ,,Van hulpverleners blijf je af. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Als je van zeven hoog een aardappel gooit, dan komt dat hard aan. En een aardappel geeft niet echt mee. Het is ronduit gevaarlijk en schandalig gedrag.’’



De politie hoopt dat er getuigen zijn die – desnoods via Meld Misdaad Anoniem – willen vertellen wie verantwoordelijk waren voor de actie.