Ambulancepersoneel ziet niks geks aan hartfilmpje, een uur later is 33-jarige toch dood

Het vindt allemaal plaats op dinsdag 17 augustus 2021 bij een benzinestation aan de Dr. W. Dreeslaan in Ede. Even voor kwart over acht ’s avonds belt de man zelf vanuit zijn auto 112.



Hij voelt zich niet lekker, heeft pijn op de borst en tintelingen in de armen en rond zijn mond, meldt hij.



Het is voor de alarmcentrale alle reden om er een ‘A1' van te maken: er wordt een ambulance met spoed naartoe gestuurd. Die vertrekt vier minuten na het telefoontje vanaf de uitrukpost in Ede en komt een kleine vijf minuten daarna aan bij het tankstation.