Amerika vraagt sterkst mogelijke reactie op Noord-Korea

'Niet bang zijn voor ivoren torens'

17:22 ,,Laten we één ding duidelijk stellen in deze xenofobe tijd, waarin het sluiten van grenzen als de oplossing voor al het kwaad in de wereld wordt gezien. Globalisering werkt in de wetenschap. Door de eeuwen heen heeft het vrije verkeer van mensen en ideeën alleen maar winst opgeleverd.'' Dat zei hoogleraar Robbert Dijkgraaf tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam.