Amersfoortse staat urenlang doodsangsten uit; overvaller blijft bij haar, terwijl handlangers pinnen

gratie Oud-presenta­tor Frank Masmeijer (60) ‘onverwacht’ op vrije voeten: ‘Dit is echt heel zeldzaam’

Oud-presentator Frank Masmeijer (60) is ‘tot zijn eigen verbazing‘ eerder vrijgekomen uit de gevangenis nadat koning Willem-Alexander hem gratie had verleend, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Masmeijer zat een straf van 9 jaar uit en moest nog anderhalf jaar zitten, vanwege zijn rol in een drugssmokkelzaak.

12:03