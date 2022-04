Amina heeft uitkering, maar geeft geld aan wie het harder nodig heeft: ‘Er is veel armoede’

Kaart Politie Oost-Nederland gebruikte in 2021 flink meer geweld dan jaren ervoor: ‘Komt door corona’

Politieagenten in Oost-Nederland moesten vorig jaar 2520 keer geweld toepassen. Dat is een toename van 14,5 procent ten opzichte van 2020 en 31,3 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit geweldcijfers van de politie. In heel Nederland pasten agenten 18.477 keer geweld toe in 2021: zo’n tweeduizend keer meer dan in in 2020.

