Amsterdam maakt eind aan rondleidingen langs ramen op de Wallen

Daarbij helpt de maatregel ook tegen de drukte op de Wallen. Op het Oudekerksplein, hartje Wallen, staan gemiddeld tien groepen per uur stil, ofwel 1014 per week. Dat kan oplopen tot dertig groepen per uur in drukke tijden. Het record is 48 groepen in één uur. De overlast die deze groepen veroorzaken, is een belangrijke reden voor de nieuwe maatregelen.