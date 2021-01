Amsterdammer raakt verdwaald in Leidsche Rijn, laat Mercedes achter op fietspad en gaat te voet verder

Verdwaald

Om die reden heeft de politie onderzoek gedaan naar de identiteit van de bestuurder: al snel bleek dat hij uit Amsterdam kwam. Amsterdamse politieagenten probeerden bij de man langs te gaan, en kregen via familieleden uiteindelijk telefonisch contact met hem. Zij kwamen tot de conclusie dat de man in goede gezondheid verkeerde, maar simpelweg verdwaald was geraakt in Leidsche Rijn. ,,Hij moest naar een afspraak en was verdwaald. Hierop had hij zijn auto laten staan en was te voet verder gegaan”, schrijft de politie.