‘Amsterdammer verkocht munitie aan John S. vlak voor drama zorgboerderij’

Jeugdzorg haalt Perry (11) bij moeder weg zonder bewijs: ‘Als je in het systeem zit, kom je er bijna niet meer uit’

De 11-jarige Perry werd in augustus 2021 uit huis geplaatst. In aanloop naar deze beslissing liet Samen Veilig Midden-Nederland (Save), organisatie voor jeugdbescherming, veel steken vallen: de verslaglegging was onvolledig, de communicatie gebrekkig. En dit is geen incident, blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Ouders vechten tegen de beeldvorming, ze staan er helemaal alleen voor.’’

9 juli