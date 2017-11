Amsterdamse advocaat gestraft voor gesjoemel met grote geldbedragen

Nieuwe episode kerkrel Kruiningen: dominee stapt op

19:01 De dominee van de gereformeerde gemeente in Kruiningen stapt op. Boos als hij is op de uitkomsten van een onderzoek naar de kerkrel die zijn Zeeuwse gemeente al een jaar in de greep houdt. Na een hoog oplopende ruzie, beschuldigingen van misbruik en een verstopte datadrager onder de auto van de dominee, vormt zijn opstappen een nieuwe episode in ‘refogate’.