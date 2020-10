Amsterdamse buschauffeur (67) gebeten en geschopt om verzoek mondkapje te dragen

De buschauffeur die dinsdagmiddag werd mishandeld in Amsterdam, is aangevallen omdat hij een reiziger verzocht een mondkapje te dragen. Binnen het GVB is geschokt gereageerd op de mishandeling.

De 67-jarige chauffeur is dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis. Volgens directeur Operatie en Techniek Mark Lohmeijer maakt hij het naar omstandigheden redelijk. ,,Hij is enorm aangedaan. Vanochtend doen wij samen met hem aangifte bij de politie, die dit zeer hoog opneemt.”

Een nog onbekende man stapte gisteren de bus in zonder mondkapje en werd daarop aangesproken door de chauffeur. De chauffeur besloot uiteindelijk de passagier te weigeren, waarop de woordenwisseling uit de hand loopt. De buschauffeur is daarop meerdere keren door de passagier gebeten, geschopt en geslagen, ook toen hij op de grond lag. De verdachte is er na de mishandeling lopend vandoor gegaan.

Op een Snapchat-filmpje dat terecht is gekomen bij GeenStijl, dat is gemaakt door een andere inzittende van de bus, is te zien dat een man de chauffeur op de vloer van het gangpad smijt. Vervolgens gaat de man op de chauffeur staan. Het incident vond plaats rond 14.30 uur op lijn 21, die rijdt tussen CS en Geuzenveld in Nieuw-West. De buschauffeur is vervolgens met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling van zijn letsel. De politie is op zoek naar getuigen.

GVB-directeur Lohmeijer zegt dat dergelijke agressie niet mag worden getolereerd. ,,Woorden schieten tekort om onze afschuw te benadrukken. In welke wereld zijn wij beland dat mensen met een publieke taak, mensen die gewoon hun werk doen, steeds kwetsbaarder worden vanwege de korte lontjes van anderen? Dit mogen wij nooit accepteren. Blijf van onze mensen af.”

Ontzetting

Ook elders reageerden bestuurders ontzet. Verkeerswethouder Sharon Dijksma en staatssecretaris Stientje van Veldhoven spraken hun afschuw uit over wat de chauffeur is aangedaan. Dijksma: ‘Blijf van onze mensen af! Dit vraagt om een ondubbelzinnig en hard antwoord op geweld jegens mensen in een publieke functie.’

Ook Claudia Zuiderwijk, die deze week begon als algemeen directeur van het GVB, spreekt van onacceptabel gedrag. ,,Ik kan de beelden nauwelijks uit mijn hoofd zetten. Onze mensen moeten te allen tijde hun werk veilig kunnen doen. Daar moeten we ons met z’n allen hard voor blijven maken.”

Wettelijke plicht

Het is sinds corona een wettelijke verplichting om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dat is gebaseerd op de Wet personenvervoer 2000. Hierin is onder andere bepaald dat iedereen verplicht is om aanwijzingen van vervoerders op te volgen ‘voor orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang’.

Het GVB heeft de afgelopen periode regelmatig te maken met reizigers die amok maken over het dragen van het mondkapje. Chauffeurs, bestuurders en conducteurs spreken reizigers erop aan, maar er wordt niet gehandhaafd. Als de veiligheid van andere reizigers in gevaar is, kan de GVB’er ervoor kiezen zijn voertuig stil te zetten en assistentie te laten komen. Dat is al regelmatig voorgekomen.

Volgens Lohmeijer moeten zijn collega’s dagelijks nog in discussie met reizigers die weigeren een mondkapje te dragen. ,,Het is een wettelijke plicht in het ov, de verantwoordelijkheid van de reiziger, en geen verzoek van de bestuurder. Zij doen gewoon hun werk. En dat moeten ze veilig kunnen doen.”