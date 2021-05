Amsterdamse goudoverval doet denken aan beruchte Scarfacebende

overval goudtransport Politie­chef: ‘Dit was geen cowboyac­tie, ik ben bijzonder trots’

11:58 De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei in het televisieprogramma Nieuwsuur over de overval van woensdag in Amsterdam-Noord dat de politie aanneemt ‘dat de gestolen buit helemaal is teruggevonden’. Ook is hij ingegaan op de manier waarop de politieactie tot stand is gekomen.