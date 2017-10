Amsterdamse kinderpornomaker ook verdacht van misbruik

Verdachte vermissing Anne Faber zat vast voor gewelddadige verkrachting

18:57 De verdachte die de politie vanmiddag heeft aangehouden in verband met de vermissing van Anne Faber is de 27-jarige M.P. uit Zeewolde. Hij is de man die in 2010 tijdens Koninginnedag in Nijkerk twee meisjes verkrachtte nadat hij ze onder dwang van een vuurwapen dwong mee te gaan. P. werd in hoger beroep tot twaalf jaar cel veroordeeld.