Amsterdamse krakers leggen rookbom bij woning Halsema

Drama voor pompeige­naar na overval in laatste week: ‘Triest dat het na 44 jaar zo moet eindigen’

22:25 De laatste week van tankstation Schoenmakers - een familiebedrijf in Helmond dat na 44 jaar eindigt - is vandaag nog een stuk dramatischer geworden. Twee overvallers drongen rond halfnegen 's avonds de winkel binnen en bedreigden een 21-jarige medewerkster met een pistool. Ze raakte niet gewond, maar is wel behoorlijk geschrokken.