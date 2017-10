Amsterdamse politie: Van der Laan was dapper

Van der Laan werkte de afgelopen zeven jaar met een enorme passie, kracht en inzet voor Amsterdam, staat in de door onder anderen de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg ondertekende verklaring. ,,Hij zette de veiligheid en leefbaarheid van zijn stad altijd op de eerste plaats. Hij belichaamde de wapenspreuk van de stad: heldhaftig, vastberaden, barmhartig.'' De overleden burgemeester stond dichtbij de politie en hield met ziel en zaligheid van zijn Amsterdam, zo staat verder in de verklaring. ,,We werkten de afgelopen zeven jaar intensief samen. En tijdens zijn burgemeesterschap is het zichtbaar veiliger geworden.''

Nooit vergeten

Van der Laan wilde volgens de politie altijd op de hoogte zijn wat er in de stad speelde en voelde perfect aan wanneer hij zelf moest optreden. ,,En nam hij bij grote en ingrijpende incidenten vaak persoonlijk contact op met een collega.'' Van der Laan was humaan en daadkrachtig, aldus de Amsterdamse politie. ,, Hij was er als we hem nodig hadden en wij waren er voor hem. We gaan hem enorm missen. We zullen hem nooit vergeten.''