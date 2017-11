Amsterdamse seriemoordenaar Sjonny W. doet zelfmoordpoging in cel

De in het Duitse Emmerich geboren Sjonny W. werd deze maand in verband gebracht met de moord van een derde vrouw. Het gaat om de 26-jarige Monique Roossien, die in 2003 vreselijk werd toegetakeld en nauwelijks herkenbaar werd gedumpt.



W. werd in juni al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sabrina Oosterbeek. De 30-jarige aan harddrugs verslaafde vrouw is voor het laatst te zien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning in Amsterdam verliet. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Justitie gaat ervan uit dat ze niet meer leeft.